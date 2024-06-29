У России есть и были для этого все возможности, но Владимир Путин сознательно и целенаправленно отказался от того, чтобы одержать быструю победу над коллективным Западом.
Бывший разведчик-нелегал объяснил, почему Путин отказался от быстрой победы над Западом
Комментарии
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владимир лохов
мы то есть народ для кремля и Путина расходный материал
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13 час.
ТО
Терехов Олег
Все это хрень от маразматика. Просто сначала обосрались а сейчас обсыкаются наши верхи. военных по рукам вяжут!
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11 час.
ИР
Ирина Рукина
Высшее руководство до сих пор считает, что все само собой выправится. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Сколько еще российских детей должно погибнуть? Сколько наших солдат никогда не вернется домой, пока мы предлагаем мирные планы, над которыми смеется коллективный запад?
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11 час.
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