Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 459 подписчиков

Бывший разведчик-нелегал объяснил, почему Путин отказался от быстрой победы над Западом

Бывший разведчик-нелегал объяснил, почему Путин отказался от быстрой победы над Западом

У России есть и были для этого все возможности, но Владимир Путин сознательно и целенаправленно отказался от того, чтобы одержать быструю победу над коллективным Западом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир лохов
мы то есть народ для кремля и Путина расходный материал
Ответить
13 час.
ТО
Терехов Олег
Все это хрень от маразматика. Просто сначала обосрались а сейчас обсыкаются наши верхи. военных по рукам вяжут!
Ответить
11 час.
ИР
Ирина Рукина
Высшее руководство до сих пор считает, что все само собой выправится. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Сколько еще российских детей должно погибнуть? Сколько наших солдат никогда не вернется домой, пока мы предлагаем мирные планы, над которыми смеется коллективный запад?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх