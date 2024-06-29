Бывший разведчик-нелегал объяснил, почему Путин отказался от быстрой победы над Западом

Все это хрень от маразматика. Просто сначала обосрались а сейчас обсыкаются наши верхи. военных по рукам вяжут!

ИР

Ирина Рукина

Высшее руководство до сих пор считает, что все само собой выправится. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Сколько еще российских детей должно погибнуть? Сколько наших солдат никогда не вернется домой, пока мы предлагаем мирные планы, над которыми смеется коллективный запад?