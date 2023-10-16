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В Москве на Профсоюзной улице водитель такси столкнулся с BMW

В Москве на Профсоюзной улице водитель такси столкнулся с BMW

В Москве произошло ДТП на улице Профсоюзной, виновником которого стал водитель автомобиля такси. Как сообщили 16 октября в прокуратуре столицы, таксист совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем BMW.

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