В рамках ССУ «Запад-2021» подразделения ПВО ВКС и ЗВО заступят на дежурство в новых позиционных районах

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Западного военного округа для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны охраняемого района совершили многокилометровые марши из мест постоянной дислокации в новые позиционные районы .
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