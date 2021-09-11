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В рамках ССУ «Запад-2021» подразделения ПВО ВКС и ЗВО заступят на дежурство в новых позиционных районах

В рамках ССУ «Запад-2021» подразделения ПВО ВКС и ЗВО заступят на дежурство в новых позиционных районах

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Западного военного округа для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны охраняемого района совершили многокилометровые марши из мест постоянной дислокации в новые позиционные районы .

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