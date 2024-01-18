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В Москве для крещенских купаний подготовили 42 площадки – адреса

В Москве для крещенских купаний подготовили 42 площадки – адреса

Все места купаний будут оборудованы средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными компактными туалетами и освещением Для проведения 18 и 19 января в столице крещенских купаний подготовлено 42 площадки, сообщили в мэрии города.

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