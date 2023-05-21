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Финики могут помочь в борьбе с анемией и гипертонией

Финики могут помочь в борьбе с анемией и гипертонией

Финик является уникальным фруктом, обладающим множеством полезных свойств и питательных веществ. Этот продукт богат витаминами В и С, калием, магнием и другими минералами.

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