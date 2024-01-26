Юрист Буянова: при трудоустройстве сообщать нужно только профессиональные данные

При устройстве на работу соискателям не нужно сообщать о своем семейном положении или указывать другие личные данные, рассказала доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Марина Буянова.
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