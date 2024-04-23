Как это будет по-русски?

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Комментарии
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Natalija Osminina
А подбадривать жирных котов к правильным решениям должны очередные теракты? тьфу-тьфу..не  дай Бог..
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19 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
сколько еще будет терактов и таких Крокус Холлов что бы власти в России поняли что болтологию пора заканчивать а выгонять эту наехавшую в Россию мразей с их женами и детьми уродами надо с сегодня и массово, без права возврата в Россию даже туристами
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15 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А где закон подписанный президентом о запрете въезда инородцев, как можно решить проблему, ни принимая мер на законодательном уровне, а какой борьбе может идти речь, без принятия этих мер, идёт борьба с последствиями, а ни как не с причинами. Это все равно, что открыть кран воды на полную и тряпками пытаться собрать воду, которая уже затопила ванную , бесполезное занятие, наши правители это поймут или и дальше будут топтаться на месте впустую, замыливая решение наболевшей проблемы ?!
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11 час.

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