Times: и Сырский, и Буданов отказались от предложения занять пост главкома ВСУ

Как утверждает The Times, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, как и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, не принял предложение украинского президента Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии