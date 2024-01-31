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Times: и Сырский, и Буданов отказались от предложения занять пост главкома ВСУ

Times: и Сырский, и Буданов отказались от предложения занять пост главкома ВСУ

Как утверждает The Times, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, как и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, не принял предложение украинского президента Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

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