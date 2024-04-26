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Концлагерь Маутхаузен отказал России и Белоруссии

Концлагерь Маутхаузен отказал России и Белоруссии

Австрийский комитет лагеря смерти Маутхаузен не разрешил официальным делегациям России и Беларуси участвовать в мероприятиях по случаю 79-ой годовщины освобождения, сообщило посольство России в Вене в своем телеграм-канале.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Так не хотят потомки фашистов напоминать себе чьи гены у них. А отличие небольшое.
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