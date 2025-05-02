Какие животные угрожают россиянам за границей?

На отдыхе за границей, россияне чаще всего страдают от диких обезьян. Об этом сообщают эксперты «Ингосстраха», которые проанализировали статистику обращений клиентов, оформивших полис для путешествий за границу.
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