Резник: "С предателями не общаюсь". А Пригожин прошелся по совести Пугачевой

Так до сих пор и неясно, где отметила свой 75-летний юбилей Алла Пугачева - "под бомбежками" в израильской Кейсарии, куда "не смог приехать ни один из 160 гостей", из-за того, что Израиль "закрыл небо", или все-таки на Кипре, куда кто-то, да наверное приехал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово
- Причина непотопляемости азербайджанской мафии в России - The New Cosa Nostra
- СССР. Мгновения жизни: Какой, в плане РАЗВИТИЯ, был самый везучий, самый успешный и самый счастливый период СССР?
Свежие комментарии