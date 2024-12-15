Снег не только в Петербурге, но в Ленобласти. На видео Мурино от читателя Мойки78. В кадре Воронцовский проспект.
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Снег не только в Петербурге, но в Ленобласти. На видео Мурино от читателя Мойки78. В кадре Воронцовский проспект.