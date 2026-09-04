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В LLM нашли «направление незнания»: оно отвечает за ответы при недостатке данных

В LLM нашли «направление незнания»: оно отвечает за ответы при недостатке данных

Исследователи опубликовали на arXiv препринт, в котором описали внутренний механизм больших языковых моделей (LLM), активирующийся при недостатке информации.

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