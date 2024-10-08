Минобороны: Су-25 ликвидировали личный состав и технику ВСУ в Курской области

Удар был нанесен авиационными ракетами Экипажи самолетов Су-25 ударом ракет сорвали ротацию подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области, уничтожили личный состав и бронетехнику, сообщили в Министерстве обороны России.
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