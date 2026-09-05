Al Mayadeen: израильские войска обстреляли провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии

Армия Израиля открыла огонь из артиллерийских орудий по демилитаризованной зоне на юге Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
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