В Грузии оценили вероятность введения санкций против России

Грузия не планирует вводить санкции против России, несмотря на призыв депутатов Европарламента. Об этом заявил министр экономики республики Леван Давиташвили, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Грузия».
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