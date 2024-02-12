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Белорусские мошенники научились зарабатывать на авторитете телеведущего Григория Азаренка

Белорусские мошенники научились зарабатывать на авторитете телеведущего Григория Азаренка

Аферисты запустили дипфейки, в которых журналист якобы рекламирует корпорацию "Газпром".В интернете и соцсетях полно рекламы в которой белорусский телеведущий Григорий Азарёнок рекламирует некие якобы сверхвыгодных акций "Газпрома".

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