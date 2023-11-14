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Защитник «Челси» Гюсто травмировал колено. Он не сыграет за Францию U21 в ноябре

Защитник «Челси» Гюсто травмировал колено. Он не сыграет за Францию U21 в ноябре

По информации L’Equipe, по результатам обследования у защитника «Челси» выявлено незначительное повреждение связок колена.

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