Сотрудники самарского гарнизона полиции, общественники и подростки продолжают принимать участие во Всероссийской акции «Сад Памяти»

В преддверии 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Шенталинском районе полицейские совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Елизаветой Ивановой и учащимися общеобразовательного учебного учреждения возле школы высадили саженцы березы, рябины и ели, в целях увековечивания памяти тех, кто сражался за победу в годы войны.