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Объявление для зрителей «Инфакта», комикс по Team Fortress 2, авторы Star Citizen ужимаются…

Объявление для зрителей «Инфакта», комикс по Team Fortress 2, авторы Star Citizen ужимаются…

В разговоре с Entertainment Weekly творческий руководитель Assassin’s Creed Shadows Джонатан Дюмон подробно рассказал о Наоэ, спустя почти восемь лет Valve опубликовала седьмой и последний выпуск комикса по вселенной Team Fortress 2, Cloud Imperium Games решила отказаться от услуг нескольких высокопоставленных сотрудников, обновление 5.

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