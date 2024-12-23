Объявление для зрителей «Инфакта», комикс по Team Fortress 2, авторы Star Citizen ужимаются…

В разговоре с Entertainment Weekly творческий руководитель Assassin’s Creed Shadows Джонатан Дюмон подробно рассказал о Наоэ, спустя почти восемь лет Valve опубликовала седьмой и последний выпуск комикса по вселенной Team Fortress 2, Cloud Imperium Games решила отказаться от услуг нескольких высокопоставленных сотрудников, обновление 5.