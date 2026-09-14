Гастроэнтеролог Кашух посоветовала употреблять сухофрукты небольшими порциями

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что сухофрукты содержат полезные вещества, но из-за высокой концентрации природных сахаров и калорий употреблять их без ограничений не стоит.
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