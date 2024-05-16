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Китай

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В Москве состоялась презентация "Стратегического обзора 2023"

Москва, 15 мая /Синьхуа/ -- В Институте мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук /ИМЭМО РАН/ в Москве в среду прошла презентация ежегодного издания "Стратегический обзор 2023", составленного ИМЭМО РАН совместно с Московским государственным институтом международных отношений /МГИМО/ МИД России.

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