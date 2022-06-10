Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь нуждающимся мирным жителям Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции

Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь нуждающимся мирным жителям Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции

Российские военные врачи в ходе проведения специальной военной операции, прибывшие из России в населенные пункты Харьковскую области в составе гуманитарных колонн, провели очередные приемы и оказали медицинскую помощь мирным гражданам.

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