Генпрокурор США Гарленд сообщил о транзакциях в Иран и Крым с помощью Binance

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance позволяла осуществлять транзакции на сумму около $900 млн между США и Ираном, а также крупные транзакции с Сирией и Крымом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии