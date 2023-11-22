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Генпрокурор США Гарленд сообщил о транзакциях в Иран и Крым с помощью Binance

Генпрокурор США Гарленд сообщил о транзакциях в Иран и Крым с помощью Binance

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance позволяла осуществлять транзакции на сумму около $900 млн между США и Ираном, а также крупные транзакции с Сирией и Крымом.

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