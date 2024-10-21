Сергунина: Более 300 событий войдет в программу «Ночи искусств» в Москве

Ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет в столице 3 ноября. Для посетителей подготовили свыше 300 событий: концерты, спектакли, экскурсии, поэтические чтения, выставки и даже музыкальный круиз, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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