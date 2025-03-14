Завтра в селе Жямэна стартует Национальная компания по лесонасаждению

Министр окружающей среды Сергей Лазаренку пригласил прохожих в центре столицы присоединиться к кампании по лесонасаждению «Большая национальная посадка, поколение леса», которая начинается завтра, 15 марта 2025 года.
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