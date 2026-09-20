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MeMo-Logic

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Что готовит 2027 год: самые ожидаемые изменения в сфере градостроительства, землепользования и недвижимости

2027 год обещает стать периодом масштабных преобразований в сфере градостроительства, землепользования и оборота недвижимости.

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