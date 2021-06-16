Западные СМИ скептически оценили перспективы саммита Путина и Байдена

Встреча президентов России и США в Женеве 16 июня еще до своего начала вызвала большой интерес в западных СМИ, которые выступили с оценками значения саммита Путина и Байдена как для российско-американских отношений, так и для всего мира в целом.
Встреча президентов России и США в Женеве 16 июня еще до своего начала вызвала большой интерес в западных СМИ, которые выступили с оценками значения саммита Путина и Байдена как для российско-американских отношений, так и для всего мира в целом.
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