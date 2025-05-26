Названа возможная площадка для следующего этапа переговоров России и Украины: главное за сутки

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Стала известна возможная площадка для следующего этапа переговоров России и Украины, вертолет Путина во время визита в Курскую область попал под удар БПЛА, российский космонавт назвал сроки первой пилотируемой миссии на Марс.