Названа возможная площадка для следующего этапа переговоров России и Украины: главное за сутки

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Стала известна возможная площадка для следующего этапа переговоров России и Украины, вертолет Путина во время визита в Курскую область попал под удар БПЛА, российский космонавт назвал сроки первой пилотируемой миссии на Марс.
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