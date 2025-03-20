В Рязанской области в сезон паводка упала вода в Оке

О снижении уровня воды в главной реке региона сообщил областной минтранс. Из-за этого приходится убирать звенья понтонного моста в Спасском районе - движение на наплавной переправе у Троицы в четверг ограничили до полудня.
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