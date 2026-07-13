Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Дагестанский суд назначил владельцу квест-комнаты 5,5 лет тюрьмы

Дагестанский суд назначил владельцу квест-комнаты 5,5 лет тюрьмы

В июле 2024 года в Махачкале суд приговорил владельца квест-комнаты и двух аниматоров к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет за оказание небезопасных услуг, повлекших пожар и гибель двух девочек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии