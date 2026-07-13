Дагестанский суд назначил владельцу квест-комнаты 5,5 лет тюрьмы

В июле 2024 года в Махачкале суд приговорил владельца квест-комнаты и двух аниматоров к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет за оказание небезопасных услуг, повлекших пожар и гибель двух девочек.
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