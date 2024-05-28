"Переписать текст Конституции. И всё": Малофеев подсказал простое решение для "необыкновенно сложного" изменения

Учредитель Царьграда Константин Малофеев указал на необходимость изменить основные, 1-ю и 2-ю, главы Конституции, которые насквозь идеологизированы либерально-масонской версией прав и свобод человека без какой-либо привязки к нашим традиционным ценностям.