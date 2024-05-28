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Царьград

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"Переписать текст Конституции. И всё": Малофеев подсказал простое решение для "необыкновенно сложного" изменения

"Переписать текст Конституции. И всё": Малофеев подсказал простое решение для "необыкновенно сложного" изменения

Учредитель Царьграда Константин Малофеев указал на необходимость изменить основные, 1-ю и 2-ю, главы Конституции, которые насквозь идеологизированы либерально-масонской версией прав и свобод человека без какой-либо привязки к нашим традиционным ценностям.

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