На Урале мошенники украли цифровую подпись и продали квартиру за бесценок

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в своем ежегодном докладе рассказала о первом в регионе случае крупного мошенничества с помощью кражи цифровой подписи физического лица.
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