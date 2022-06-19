Первый камень заложен в фундамент строящегося храма блаженной Матроны Московской в Новосибирске

«Ключарь Вознесенского кафедрального собора и настоятель прихода во имя святой блаженной Матроны Московской протоиерей Петр Кизюн совершил чин освящения закладного камня в основание строящегося храма», - сообщает пресс-служба Вознесенского собора.
«Ключарь Вознесенского кафедрального собора и настоятель прихода во имя святой блаженной Матроны Московской протоиерей Петр Кизюн совершил чин освящения закладного камня в основание строящегося храма», - сообщает пресс-служба Вознесенского собора.
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