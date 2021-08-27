Президент Путин обсудил с президентом Армении Пашиняном нагорно-карабахский конфликт

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по телефону нагорно-карабахский конфликт и текущую обстановку на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба Кремля.