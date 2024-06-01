Интересная жизнь с Vera Star Фото: oko-planet.su У России есть все необходимые ресурсы и исчерпывающие возможности, для того чтобы одержать убедительную победу над Западом, причем таким образом, чтобы в нынешнем противостоянии двух полюсов, Америка и Европа безоговорочно капитулировала.
Почему Путин оттягивает капитуляцию Запада, объяснил политолог Яков Кедми
Комментарии
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Аудрюс
Да не просится он... Он очень неплохо зарабатывает в России, работая экспертом в различных областях мирового бытия....
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5 час.
Людмила Лиханова
АДМИН, ХВАТИТ ПОСТИТЬ ЯРОГО ВРАГА ЯШКУ КАЗАКОВА ! ИЛИ ОН СЛЕЗНО ПРОСИТ ОПЛАТУ И ДАЖЕ ЧТО-ТО ПРЕДЛАГАЕТ? ПОИЗДЕРЖАЛСЯ ЯШКА ПОСЛЕ ТОГО КАК ЕГО ОТЛУЧИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ОТОВСЮДУ В РОССИИ, А ВОТ ТУТ КАК-ТО ПРИВЕЧАЮТ ВРАГА.
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4 час.
Людмила Лиханова
а ГДЕ ЕЩЕ ЭТОТ ШЛИЗМАЙЛ МОЖЕТ КОРМИТЬСЯ КАК НЕ В РОССИИ?! ЕМУ ЖЕ НАДО ДОКАЗЫВАТЬ ЗАПАДНЫМ ХОЗЯЕВАМ, ЧТО ОН ЕЩЕ ИМ СГОДИТСЯ ИНАЧЕ ЕГО СНИМУТ С ДОВОЛЬСТВИЯ ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ.
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3 час.
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