Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Запад... это слабо развитые детишки... Запад... это регион умственно неполноценных политиков, которые пытаются выгляд...ДАМ - Западные ст...
  • Юрий Золотарев
    Ну шо, хранцузики? Прогулялись до славян? А ведь мы вас, ССУК, искренне любили, поклонялись даже вам, вашему языку, в...Во Францию возвра...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    а ГДЕ ЕЩЕ ЭТОТ ШЛИЗМАЙЛ МОЖЕТ КОРМИТЬСЯ КАК НЕ В РОССИИ?! ЕМУ ЖЕ НАДО ДОКАЗЫВАТЬ ЗАПАДНЫМ ХОЗЯЕВАМ, ЧТО ОН ЕЩЕ ИМ СГО...Почему Путин оття...

Почему Путин оттягивает капитуляцию Запада, объяснил политолог Яков Кедми

Почему Путин оттягивает капитуляцию Запада, объяснил политолог Яков Кедми

Интересная жизнь с Vera Star Фото: oko-planet.su У России есть все необходимые ресурсы и исчерпывающие возможности, для того чтобы одержать убедительную победу над Западом, причем таким образом, чтобы в нынешнем противостоянии двух полюсов, Америка и Европа безоговорочно капитулировала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Да не просится он... Он очень неплохо зарабатывает в России, работая экспертом в различных областях мирового бытия....
Ответить
5 час.
Людмила Лиханова
АДМИН, ХВАТИТ ПОСТИТЬ ЯРОГО ВРАГА ЯШКУ КАЗАКОВА ! ИЛИ ОН СЛЕЗНО ПРОСИТ ОПЛАТУ И ДАЖЕ ЧТО-ТО ПРЕДЛАГАЕТ?  ПОИЗДЕРЖАЛСЯ ЯШКА ПОСЛЕ ТОГО КАК ЕГО ОТЛУЧИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ОТОВСЮДУ В РОССИИ, А ВОТ ТУТ КАК-ТО ПРИВЕЧАЮТ ВРАГА.
Ответить
4 час.
Людмила Лиханова
а ГДЕ ЕЩЕ ЭТОТ ШЛИЗМАЙЛ МОЖЕТ КОРМИТЬСЯ КАК НЕ В РОССИИ?! ЕМУ ЖЕ НАДО ДОКАЗЫВАТЬ ЗАПАДНЫМ ХОЗЯЕВАМ, ЧТО ОН ЕЩЕ ИМ СГОДИТСЯ ИНАЧЕ ЕГО СНИМУТ С ДОВОЛЬСТВИЯ ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх