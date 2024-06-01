Почему Путин оттягивает капитуляцию Запада, объяснил политолог Яков Кедми

Аудрюс Да не просится он... Он очень неплохо зарабатывает в России, работая экспертом в различных областях мирового бытия....

Людмила Лиханова АДМИН, ХВАТИТ ПОСТИТЬ ЯРОГО ВРАГА ЯШКУ КАЗАКОВА ! ИЛИ ОН СЛЕЗНО ПРОСИТ ОПЛАТУ И ДАЖЕ ЧТО-ТО ПРЕДЛАГАЕТ? ПОИЗДЕРЖАЛСЯ ЯШКА ПОСЛЕ ТОГО КАК ЕГО ОТЛУЧИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ОТОВСЮДУ В РОССИИ, А ВОТ ТУТ КАК-ТО ПРИВЕЧАЮТ ВРАГА.