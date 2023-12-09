Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Сегодня нужно быть с народом": Путин решил остаться президентом России ещё на один срок

"Сегодня нужно быть с народом": Путин решил остаться президентом России ещё на один срок

Политика Игоря Таланцева Свершилось, дамы и господа! Путин объявил, что собирается остаться президентом нашей страны на ещё один срок.

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Комментарии
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Алексей Тан
В этот день было ДВА награждения.... Первое... награждение, воинов героев, прикрывшие собой Россию.... и второе... ТЭФИ!, где лицедеи, которым и выгодна эта война, и в основном ЕВРЕИ!... которые в 90-тые и давали клятву в США под полосато-звёздным, как раз тем сионистам!... которые и развязали войну с Россией... награждали сами себя!!!... О! как!.... была бы у их возможность, они бы и бриллиантами себя осыпали... как спасителей России и хранителей &quot;духовных ценностей&quot;.
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