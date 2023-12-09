"Сегодня нужно быть с народом": Путин решил остаться президентом России ещё на один срок

Алексей Тан

В этот день было ДВА награждения.... Первое... награждение, воинов героев, прикрывшие собой Россию.... и второе... ТЭФИ!, где лицедеи, которым и выгодна эта война, и в основном ЕВРЕИ!... которые в 90-тые и давали клятву в США под полосато-звёздным, как раз тем сионистам!... которые и развязали войну с Россией... награждали сами себя!!!... О! как!.... была бы у их возможность, они бы и бриллиантами себя осыпали... как спасителей России и хранителей "духовных ценностей".