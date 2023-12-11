Аллерголог Алена Бондаренко назвала безопасную норму мандаринов для детей и взрослых

Мандарины — один из главный символов зимы и новогодних праздников. О том, сколько цитрусовых можно съедать ребенку и взрослому без вреда для здоровья, рассказала врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко.
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