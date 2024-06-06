Вышел новый трейлер фэнтезийного боевика The Axis Unseen от разработчика Skyrim, Fallout 4 и StarfieldСоло-разработчик Нейт Пуркипайл (Nate Purkeypile), причастный к созданию Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76, Skyrim и Starfield, опубликовал свежий геймплейный трейлер своей следующей игры под названием The Axis Unseen.