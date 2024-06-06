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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел новый трейлер фэнтезийного боевика The Axis Unseen от разработчика Skyrim, Fallout 4...

Вышел новый трейлер фэнтезийного боевика The Axis Unseen от разработчика Skyrim, Fallout 4...

Вышел новый трейлер фэнтезийного боевика The Axis Unseen от разработчика Skyrim, Fallout 4 и StarfieldСоло-разработчик Нейт Пуркипайл (Nate Purkeypile), причастный к созданию Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76, Skyrim и Starfield, опубликовал свежий геймплейный трейлер своей следующей игры под названием The Axis Unseen.

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