Вышел новый трейлер фэнтезийного боевика The Axis Unseen от разработчика Skyrim, Fallout 4 и StarfieldСоло-разработчик Нейт Пуркипайл (Nate Purkeypile), причастный к созданию Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76, Skyrim и Starfield, опубликовал свежий геймплейный трейлер своей следующей игры под названием The Axis Unseen.
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