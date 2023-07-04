Культуромания

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Презентация первого в России Атласа креативных кластеров пройдет 5 июля

Презентация первого в России Атласа креативных кластеров пройдет 5 июля

5 июля в рамках Российской Креативной недели состоится презентация Атласа креативных кластеров Российской Федерации — масштабного иллюстрированного издания, представляющего собой глобальное исследование креативных кластеров на территории РФ.

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