Презентация первого в России Атласа креативных кластеров пройдет 5 июля

5 июля в рамках Российской Креативной недели состоится презентация Атласа креативных кластеров Российской Федерации — масштабного иллюстрированного издания, представляющего собой глобальное исследование креативных кластеров на территории РФ.
5 июля в рамках Российской Креативной недели состоится презентация Атласа креативных кластеров Российской Федерации — масштабного иллюстрированного издания, представляющего собой глобальное исследование креативных кластеров на территории РФ.
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