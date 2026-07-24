Романовская объявила ЧС в Черноморском районе Крыма

Вице-премьер Крыма Елена Романовская сообщила, что весь Черноморский район попал в зону ЧС. Это решение позволит жителям получить компенсации за отсутствие электроэнергии и воды после ударов ВСУ 24 июля, вызвавших отключения в Крыму.