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Царьград

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Романовская объявила ЧС в Черноморском районе Крыма

Романовская объявила ЧС в Черноморском районе Крыма

Вице-премьер Крыма Елена Романовская сообщила, что весь Черноморский район попал в зону ЧС. Это решение позволит жителям получить компенсации за отсутствие электроэнергии и воды после ударов ВСУ 24 июля, вызвавших отключения в Крыму.

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