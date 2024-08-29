Экс-офицер разведки Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер проинформировал о том, что если Вашингтон решиться вступить в противостояние с Российской Федерацией, задействовав ядерные виды вооружения, его будет ждать полное уничтожение.
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