Ростислав Гольдштейн — кандидат на пост главы Республики Коми от "Единой России"

Партия "Единая Россия" объявила о выдвижении Ростислава Гольдштейна на пост главы Республики Коми. Поддержка пришла от делегатов региональной конференции, и кандидат намерен превратить Коми в форпост развития Русского Севера.
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