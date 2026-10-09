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Царьград

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Бочарова: создадут цифровую платформу для изучения русского языка

Бочарова: создадут цифровую платформу для изучения русского языка

Наталья Бочарова представила 9 октября на саммите СНГ в Авазе инициативу по запуску единой цифровой платформы, которая объединит существующие сервисы и обеспечит удобный доступ к изучению русского языка для разных возрастных групп.

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