Крипторынок потерял $24 млрд на фоне обвала акций производителей чипов

28 июля криптовалютный рынок лишился почти $24 млрд капитализации: биткоин опустился ниже отметки $64 000 на фоне глобальной распродажи акций полупроводниковых компаний, спровоцировавшей уход инвесторов от рисковых активов.
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