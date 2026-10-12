117 польских подростков задержали после нападений на школы. Арсенал из топоров и «кровавая пятница»

Более сотни польских подростков задержали после нападений на школыПожарные на месте нападения на школу, совершенного 15-летним бывшим учеником в Лещидоле-Новинах, Польша, 8 октября 2026 годаKacper Pempel/Reuters По итогам масштабной проверки полиция Польши задержала более 100 подростков, связанных с угрозами совершить нападения на учебные заведения.
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