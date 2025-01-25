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Царьград

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Росавиация выясняет причины выезда Ан-24 за пределы ВПП в Хабаровском крае

Росавиация выясняет причины выезда Ан-24 за пределы ВПП в Хабаровском крае

Росавиация расследует инцидент с Ан-24 «Хабаровских авиалиний», выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в Хабаровском крае.

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