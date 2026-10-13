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Туман по-прежнему висит над дорогой

Туман по-прежнему висит над дорогой

Начнем с голосов европрагматиков: «Ничьему, кроме Украины, суверенитету Россия не угрожает, остальное – работа дипломатов».

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