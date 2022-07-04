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В полиции Дании заявили, что при стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб гражданин России

В полиции Дании заявили, что при стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб гражданин России

В Копенгагене гражданин России в воскресенье, 3 июля, был убит при стрельбе в торговом центре. ТАСС передает информацию о гибели россиянина в столице Дании со ссылкой на главного инспектора полиции Копенгагена Сёрена Томассена.

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