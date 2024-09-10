Получат благословение и поцелуй Святого Духа в макушку: Тамара Глоба назвала троицу удачливых знаков Евгения КомароваВысшие силы в этот период выделяют сразу три знака Зодиака, которым будет благоволить удача.
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